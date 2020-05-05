Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пресс-служба президента РТ показала как идет строительство второго корпуса инфекционной больницы

15:17, 05.05.2020
Пресс-служба президента РТ показала как идет строительство второго корпуса инфекционной больницы
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник посетил площадку возле Республиканской клинической инфекционной больницы, где идет строительство второго корпуса РКИБ. Предполагается, что к 15 августа здание будет сдано.

Главе республики доложили, что сегодня строительство ведется в две смены, а со следующей недели работы станут круглосуточными, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что новое здание инфекционной больницы рассчитано на 234 койко-места с возможностью расширения до 504 мест. Оно будет четырехэтажным. кроме того, будет возведен лабораторный корпус. Минниханов поручил сдать объект в срок.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров