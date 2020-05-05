Пресс-служба президента РТ показала как идет строительство второго корпуса инфекционной больницы

Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник посетил площадку возле Республиканской клинической инфекционной больницы, где идет строительство второго корпуса РКИБ. Предполагается, что к 15 августа здание будет сдано.

Главе республики доложили, что сегодня строительство ведется в две смены, а со следующей недели работы станут круглосуточными, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что новое здание инфекционной больницы рассчитано на 234 койко-места с возможностью расширения до 504 мест. Оно будет четырехэтажным. кроме того, будет возведен лабораторный корпус. Минниханов поручил сдать объект в срок.