В Татарстане рыбаки попросили разрешить им рыбачить в период самоизоляции

Ассоциация рыболовов обратилась к властям с просьбой разрешить рыбалку в период самоизоляции, так как рыбалка является отдельным видом спорта.

Первое обращение было отправлено в аппарат президента РТ две недели назад. Однако ответа до сих пор нет.

«На водоемах есть места, где можно прекрасно соблюдать дистанцию, не мешая друг другу и не заражая. Хотелось бы, раз уж приняли послабления для спортсменов, чтоб рыбакам тоже дали разрешение, ведь рыбалка — это тоже вид спорта. Особенно необходимо рыбачить после зимнего сезона, когда руки «забывают» рыболовную науку. Я надеюсь, что к лету ограничения будут сняты, и пройдут соревнования по рыбалке», — прокомментировал «Реальному времени» представитель Федерации рыболовов-любителей РТ, рыболов-спортсмен, кандидат в мастера спорта Андрей Ферафонтов.

В «Интервью без галстука» Андрею Кузмину Ферафонтов задался вопросом о том, чем отличаются рыболовы от обычных спортсменов.

«Мы также защищаем честь Татарстана. К примеру, я защищаю честь республики на европейских соревнованиях по рыболовному спорту. Почему в Башкортостане разрешен выход рыболовам на воду с берега. Многие считают, что на водоеме с соблюдением определенных правил можно закинуть удочку и уединиться в майские праздники», — сказал он.

Ранее кабмин РТ официально утвердил новую цель для пропуска — занятия спортом на воздухе с 5 до 7 утра.



Отметим, что в Татарстане уже был случай, когда многодетного отца оштрафовали за рыбалку в период самоизоляции.