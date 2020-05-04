Татарстану выделят 67 млн из резервного фонда на «облегчение жизни» МСБ во время пандемии
Из двух миллионов, выделенных правительством России на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах, Татарстан на спасение предпринимателей в период коронавирусной пандемии получит 67 миллионов 637 тысяч рублей.
Как следует из постановления за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина, бюджетные ассигнования в размере 2 млн рублей будут переданы Минэкономики из федерального резервного фонда для последующего распределения регионам.Бизнес Татарстан
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