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Татарстану выделят 67 млн из резервного фонда на «облегчение жизни» МСБ во время пандемии

13:25, 04.05.2020
Татарстану выделят 67 млн из резервного фонда на «облегчение жизни» МСБ во время пандемии
Фото: Максим Платонов

Из двух миллионов, выделенных правительством России на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах, Татарстан на спасение предпринимателей в период коронавирусной пандемии получит 67 миллионов 637 тысяч рублей.

скриншот постановления

Как следует из постановления за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина, бюджетные ассигнования в размере 2 млн рублей будут переданы Минэкономики из федерального резервного фонда для последующего распределения регионам.

Бизнес Татарстан
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