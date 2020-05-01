Студенты казанского меда жалуются на принудительное привлечение к борьбе с COVID-19

Студенты Казанского медицинского университета жалуются в соцсетях на то, что их принуждают присоединиться к лечению больных COVID-19.

Так, в группе под названием «Мы выбираем жизнь», созданной студентами московского медвуза им. Сеченова, появился анонимный пост от лица казанских студентов.

«Ситуация в у нас следующая. Вы должны подписать согласие (как и у всех). «Мы гарантируем вам безопасность», но как? Ни слова!.«Вам будут платить», но сколько? Ни слова!Со слов деканата:«Вы что боитесь? Чего? Мы же все врачи, давайте не будем впадать в панику, все будет норм, подписывайте», — говорится в сообщении.

Кроме того, анонимный пользователь отмечает, что какие-либо медпоказания не являются весомым поводом не проходить практику.

«Так же у нас прошел слух о том, что есть вероятность того, что 12 мая возобновят занятия (а это еще и время практики), пока что не подтверждено, но если это так, то помяните меня как доброго человека, ибо больше мы не спишемся», — пишет пользователь. (орфография и пунктуация автора сохранены)