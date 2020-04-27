Аналитики: индекс самоизоляции в Татарстане сильно упал

Аналитики компании InnoStage подсчитали, что максимального пика самоизоляции жители нашей республики достигли в период с 30 марта по 5 апреля. В это время в Татарстане более 70% населения оставались дома.

Однако потом он начал снижаться: с 6 по 12 апреля доля самоизолированных снизилась до 60%. В следующую неделю она опустилась до 58%, а на прошлой неделе достигла 57%.

В компании подчеркивают, что индекс самоизоляции от «Яндекса» использовался для создания общей модели Татарстана. Для этого эксперты адаптировали данные по крупнейшим городам РТ.

Напомним, что сегодня утром индекс самоизоляции в Казани достиг 2 баллов. За прошедшую неделю этот показатель колебался от 3,4 балла в воскресенье до 2,4 баллов в понедельник.