Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах индекс самоизоляции утром опустился до 1,8 балла, в Казани — до 2

11:42, 27.04.2020
В Челнах индекс самоизоляции утром опустился до 1,8 балла, в Казани — до 2
Фото: скриншот

В Казани индекс самоизоляции на утро понедельника, 27 апреля, составляет 2 балла.

В Челнах этот показатель опустился до 1,8 балла. Это самое низкое значение в республике.

Сейчас в Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме индекс равен 2,3 балла, в Чистополе — 2, в Елабуге и Зеленодольске — 2,6 балла.

Среди городов-миллионников Казань заняла 9-е место.

ОбществоТехнологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров