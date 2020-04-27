В Челнах индекс самоизоляции утром опустился до 1,8 балла, в Казани — до 2
В Казани индекс самоизоляции на утро понедельника, 27 апреля, составляет 2 балла.
В Челнах этот показатель опустился до 1,8 балла. Это самое низкое значение в республике.
Сейчас в Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме индекс равен 2,3 балла, в Чистополе — 2, в Елабуге и Зеленодольске — 2,6 балла.
Среди городов-миллионников Казань заняла 9-е место.ОбществоТехнологии Татарстан
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