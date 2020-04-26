Индекс самоизоляции в Казани составил 3,4 балла

На 15:00 индекс самоизоляции в Казани достиг отметки в 3,4 балла. С 7:00, когда этот показатель составлял 4,2 балла, индекс постепенно снижался, следует из отчета «Яндекса».

В Зеленодольске индекс самоизоляции в воскресный день наиболее высокий в Татарстане — 3,6 балла. В Нижнекамске и Елабуге он составляет 3,5 балла, в Набережных Челнах — 3,4, в Альметьевске — 3,2. Самый низкий показатель по РТ в Чистополе — 3,1 балла.

В субботу в Казани средний индекс составил 3,1 балла, в пятницу — 2,5, в четверг и среду — 2,6, во вторник — 2,7, а в понедельник — 2,4.