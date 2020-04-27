Тренер «Рубина» Слуцкий: «Я не верю, что Загитова сможет соревноваться с юниорками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о шансах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой вернуться в профессиональный спорт. Он считает, что ей будет сложно бороться за медали без внесения изменений в нынешние правила.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками. Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев ее фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алене Леоновой, пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую», — считает Слуцкий.

При этом он похвалил Загитову за своевременное решение приостановить свою карьеру. Как полагает Слуцкий, фигурному катанию будет сильно не хватать ее выступлений.

«Вовремя уйти — искусство. Алина ушла действующей чемпионкой мира. Вряд ли кто-то вспомнит финал Гран-при этого года. Нужно иметь большое мужество, чтобы решиться на такое. Любителям фигурного катания будет сильно не хватать Загитовой, но они смогут утолить этот голод в многочисленных шоу с ее участием», — сказал Слуцкий.

Напомним, Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в декабре прошлого года и не стала участвовать в распределении мест на чемпионаты Европы и мира. После отмены мирового первенства из-за коронавируса, российская фигуристка сохранила за собой звание действующей чемпионки мира.

На данный момент Загитова продолжает тренироваться у своих родителей в Казани, куда она вернулась на время самоизоляции для подготовки к школьным экзаменам. В этом году фигуристка заканчивает 11-й класс в спортивной школе «Самбо-70».