Загитова вылетела из тройки сильнейших в международном рейтинге фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов.

Среди женщин таблицу продолжила возглавлять японка Рика Кихира (4 171 баллов), второй стала американка Брэди Теннелл (3 133).

Олимпийская чемпионка Алина Загитова резко упала со второй на восьмую позицию. Подобное связано с тем, что фигуристка пропустила чемпионат Европы и неудачно выступила в финале Гран-при. Ранее она объявила о приостановке профессиональной карьеры, и если Загитова не вернется на лед в следующем сезоне, то упадет в рейтинге еще ниже.

Лучшей среди российских фигуристок стала Анна Щербакова, поднявшаяся на третью строчку с 2 841 баллом. Четвертую позицию занимает Александра Трусова (2 774), а победительница чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при Алена Косторная оказалась в рейтинге лишь шестом месте.

Победительница юниорского финала Гран-при и чемпионата России Камила Валиева поднялась на 38-ю строчку.