Итоги дня: потери бюджета РТ во время самоизоляции, «минирование» мэрии Казани, поддержка бизнеса на 1,3 млрд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 апреля.
- В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе. Четыре человека госпитализированы, еще 53 проходят лечение на дому (легкая или бессимптомная формы). Семь случаев являются завозными, 50 — контактными. При этом коронавирус выявлен у 20 пациентов в возрасте до 18 лет.
- На нескольких перекрестках Казани будут убраны пешеходные переходы. Они будут ликвидированы на перекрестках улиц Дзержинского и Чернышевского, улиц Горького и Гоголя, улиц Горького и Муштари, улиц Горького и Толстого, улиц Беломорской и Чапаева, улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеской, улиц Лейтенанта Шмидта и Зинина.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин доложил на заседании Госсовета РТ, что с начала режима самоизоляции бюджет республики потерял доходы более 12 млрд рублей. Он сообщил, что расходы по абонентской плате за детсады взял на себя бюджет и только за неделю они составили 144 млн рублей. Объем расходов за 5 недель достигнет 723 млн рублей.
- В Казани из здания мэрии эвакуировали сотрудников. По данным СМИ, поступил звонок о «заложенном взрывном устройстве». На месте работали сотрудники экстренных служб.
- Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции. За это жителям республики грозит предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф составит для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
- Правительство Татарстана подготовило программу объемом в 1,3 млрд рублей по снижению негативного влияния кризиса на предприятия и их поддержке, в том числе тех, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав координационного совета по проведению чемпионата мира по волейболу, который состоится в 2022 году. Кроме президента РТ в совет вошли министр спорта России Олег Матыцин и помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин. Оба они займут позиции заместителей председателя совета.
- Всемирный банк ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до $35 за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в $58.
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