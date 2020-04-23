Татарстан направит 1,3 миллиарда на поддержку бизнеса

Правительство РТ вливает в экономику 1,3 млрд рублей

Правительство Татарстана подготовило программу объемом в 1,3 млрд рублей по снижению негативного влияния кризиса на предприятия и их поддержке, в том числе тех, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. Об этих мерах рассказал во время заседания Госсовета РТ премьер-министр республики Алексей Песошин. Источники финансирования в его речи не назывались, но, по полученной нами информации, есть большая вероятность того, что под эти цели будут докапитализированы Гарантийный фонд республики и Фонд поддержки предпринимательства.

— Давление кризиса усиливается. 48% предпринимателей заявили, что не попадают ни в одну из категорий, на которые направлена помощь. Новые формы поддержки прорабатываются. По поручению президента республики для поддержки отраслей, не вошедших в федеральный перечень наиболее пострадавших, правительство предусмотрело целый комплекс программ. В целях стимулирования внутреннего спроса в рамках импортозамещения активизирована работа Республиканского маркетингового центра, — заявил премьер-министр.

Предприятия Татарстана уже начали пользоваться федеральными мерами поддержки. На заседании огласили некоторые цифры.



Более 44 тысячам малых и средних предприятий из пострадавших отраслей продлены сроки уплаты налогов.

Свыше 13 тысяч предприятий получили продление по уплате страховых взносов.

Получено более тысячи обращений о реструктуризации кредитов на 18 млрд рублей, из них на сегодня одобрены более 600 заявлений на 9,6 млрд рублей.

Поддержка в Татарстане

Разработаны региональные меры поддержки МСП. Чтобы воспользоваться первыми двумя из нижеследующего списка, предприятие должно, во-первых, сохранить не менее 90% штата сотрудников (по состоянию на 1 апреля), а во-вторых, понести потери в выручке не менее 30%. Требования не иметь долгов по налогам, чтобы получить какую-либо форму региональной меры поддержки (как, например, для того, чтобы получить федеральную поддержку), в речи Песошина не прозвучало. По информации источников «Реального времени», есть большая вероятность того, что в окончательном варианте документа этого требования тоже не будет.

Предпринимателям предлагают льготные микрозаймы на срок до 2 лет, процент по ним на первые полгода — 1% годовых. Эти средства можно будет потратить на сырье и оборудование, а еще выплатить из них зарплату. В правительстве рассматривают возможность продлить пониженную процентную ставку, если это потребуется.

Подготовлена программа субсидирования процентной ставки по кредитам под поручительство Гарантийного фонда РТ. Эта мера относится к займам на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Комиссионное вознаграждение обнулено на первые 6 месяцев. Кроме того, Гарантийный фонд предоставляет помощь в реструктуризации кредитов.

Для субъектов МСБ, которые занимаются продажей продовольствия, разработана новая программа по субсидированию стоимости доставки.

Резидентам промпарков КИП «Мастер» и «Химград» предоставят отсрочку по уплате арендных платежей, прорабатывается дополнительный механизм поддержки этих компаний.

Для МСП из наиболее пострадавших отраслей предоставляется освобождение от платы за аренду госсобственности с апреля по июнь, остальным юрлицам предлагается отсрочка оплаты. Для муниципальной собственности разработаны отдельные рекомендации.

Новые «таблетки» — в разработке

После выступления Алексея Песошина депутаты из Набережных Челнов, принимавшие дистанционное участие в заседании, предложили отменить поправочные коэффициенты за аренду земли под торговыми центрами и установить для всех коэффициент 1. За счет этого послабления ТЦ смогли бы, в свою очередь, снизить плату за пользование своими помещениями для арендаторов. Такую меру приняли в Московской области. Еще набережночелнинские депутаты предложили распространить 1%-ную ставку на рефинансирование действующих кредитов.

— Одной «таблетки» нет и быть не может. Готовится и третий, и четвертый пакет мер. Поэтому действует оперативный штаб, там вырабатываются все механизмы поддержки. Если будет необходимость и возможность таких механизмов, они будут рассмотрены, — ответил премьер-министр.

Екатерина Аблаева