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Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди детей до 18 лет

10:40, 23.04.2020
Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди детей до 18 лет
Фото: pixabay.com

В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе. Четыре человека госпитализированы, еще 53 проходят лечение на дому (легкая или бессимптомная форма). Семь случаев являются завозными, 50 — контактными.

Из них в возрасте:

  • до 18 лет — 20,
  • от 18 до 30 — 3,
  • от 30 до 50 — 14,
  • от 50 до 60 — 12,
  • от 60 до 70 — 5,
  • от 70 до 80 — 3,
  • от 80 до 90 — 0.

География:

  • Казань — 20,
  • Набережные Челны — 6,
  • Тукаевский район — 1,
  • Зеленодольский район — 1,
  • Лаишевский район — 10,
  • Альметьевский район — 2,
  • Нижнекамский район — 4,
  • Арский район — 2,
  • Кукморский район — 1,
  • Дрожжановский район — 6,
  • Высокая Гора — 2.

Еще два человека имеют прописку Чувашии, но выявлены в РТ

В целом за сутки в России выявлены 4 774 новых случая заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших составило 62 773 человек.

Общество Татарстан
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