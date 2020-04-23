Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди детей до 18 лет
В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе. Четыре человека госпитализированы, еще 53 проходят лечение на дому (легкая или бессимптомная форма). Семь случаев являются завозными, 50 — контактными.
Из них в возрасте:
- до 18 лет — 20,
- от 18 до 30 — 3,
- от 30 до 50 — 14,
- от 50 до 60 — 12,
- от 60 до 70 — 5,
- от 70 до 80 — 3,
- от 80 до 90 — 0.
География:
- Казань — 20,
- Набережные Челны — 6,
- Тукаевский район — 1,
- Зеленодольский район — 1,
- Лаишевский район — 10,
- Альметьевский район — 2,
- Нижнекамский район — 4,
- Арский район — 2,
- Кукморский район — 1,
- Дрожжановский район — 6,
- Высокая Гора — 2.
Еще два человека имеют прописку Чувашии, но выявлены в РТ
В целом за сутки в России выявлены 4 774 новых случая заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших составило 62 773 человек.Общество Татарстан
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