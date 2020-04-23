Большинство новых случаев коронавируса в Татарстане выявлено среди детей до 18 лет

В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе. Четыре человека госпитализированы, еще 53 проходят лечение на дому (легкая или бессимптомная форма). Семь случаев являются завозными, 50 — контактными.

Из них в возрасте:

до 18 лет — 20,

от 18 до 30 — 3,

от 30 до 50 — 14,

от 50 до 60 — 12,

от 60 до 70 — 5,

от 70 до 80 — 3,

от 80 до 90 — 0.

География:

Казань — 20,

Набережные Челны — 6,

Тукаевский район — 1,

Зеленодольский район — 1,

Лаишевский район — 10,

Альметьевский район — 2,

Нижнекамский район — 4,

Арский район — 2,

Кукморский район — 1,

Дрожжановский район — 6,

Высокая Гора — 2.

Еще два человека имеют прописку Чувашии, но выявлены в РТ

В целом за сутки в России выявлены 4 774 новых случая заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших составило 62 773 человек.