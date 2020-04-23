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Песошин: с начала режима самоизоляции Татарстан потерял более 12 млрд рублей доходов

11:44, 23.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песошин: с начала режима самоизоляции Татарстан потерял более 12 млрд рублей доходов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин доложил на заседании Госсовета РТ, что с начала режима самоизоляции бюджет республики потерял доходы более 12 млрд рублей.

Он сообщил, что расходы по абонентской плате за детсады взял на себя бюджет и только за неделю они составили 144 млн рублей. Объем расходов за 5 недель достигнет 723 млн рублей.

Также глава республиканского правительства отчитался о запуске 13 импортных линий по производству масок. Семь предприятий республики будут выпускать до 35 млн медицинских масок в месяц.

ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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