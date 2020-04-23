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На нескольких перекрестках Казани будут отменены пешеходные переходы

10:44, 23.04.2020
На нескольких перекрестках Казани будут отменены пешеходные переходы
Фото: kzn.ru

На нескольких перекрестках Казани будут убраны пешеходные переходы. Распоряжение подписано в исполкоме города.

Пешеходные переходы будут ликвидированы на перекрестках улиц Дзержинского и Чернышевского, улиц Горького и Гоголя, улиц Горького и Муштари, улиц Горького и Толстого, улиц Беломорской и Чапаева, улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеской, улиц Лейтенанта Шмидта и Зинина.

Кроме этого изменится схема дорожного движения в районе дома №45а по пр. Ямашева, в районе дома №122 по пр. Победы, на местном проезде от ул. Меридианной до ул. Мусина, а также по ул. Дубравной, по ул. Спортивной и по ул. Нигматуллина.

Общество Татарстан
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