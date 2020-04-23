Татарстан ввел собственные штрафы до полумиллиона рублей за нарушение самоизоляции

Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции.

За это жителям республики грозит предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф составит для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

