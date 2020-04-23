Минниханов вошел в совет по проведению волейбольного ЧМ-2022

Фото: realnoevremya.ru / Ромна Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав координационного совета по проведению чемпионата мира по волейболу, который состоится в 2022 году.

Кроме президента РТ в совет вошли министр спорта России Олег Матыцин и помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин. Оба они займут позиции заместителей председателя совета.

Новое постановление правительства РФ включает в совет и других чиновников, например губернатора Калининградской области Антона Алиханова, замминистра строительства РФ Ирека Файзуллина и руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Возглавляет совет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Из состава координационного совета исключены шесть человек, в частности бывший министр спорта Павел Колобков.

Напомним, что в ноябре 2018 года Россия выиграла право провести ЧМ-2022 по волейболу. Среди принимающих городов будут Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Белгород.