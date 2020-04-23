Всемирный банк ухудшил прогноз цены на нефть в этом году

Всемирный банк ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до $35 за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в $58.

«Нефтяные цены прогнозируются в среднем на уровне в $35 за баррель в 2020 году, после чего последует восстановление до $42 за баррель в 2021 году, что существенно ниже нашего октябрьского прогноза в $58 за баррель и $59 за баррель», — передает «РИА Новости» данные доклада.

Напомним, 20 апреля из-за низкого спроса на фоне пандемии COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. 21 апреля страны-участницы ОПЕК в ходе телеконференции обсуждали ситуацию на мировом рынке нефти.



Также в мае участники сделки планируют обсудить дальнейшее сокращение добычи, сообщали СМИ.