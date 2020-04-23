Новости промышленности

19:07 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Всемирный банк ухудшил прогноз цены на нефть в этом году

18:11, 23.04.2020
Всемирный банк ухудшил прогноз цены на нефть в этом году
Фото: pixabay.com

Всемирный банк ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до $35 за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в $58.

«Нефтяные цены прогнозируются в среднем на уровне в $35 за баррель в 2020 году, после чего последует восстановление до $42 за баррель в 2021 году, что существенно ниже нашего октябрьского прогноза в $58 за баррель и $59 за баррель», — передает «РИА Новости» данные доклада.

Напомним, 20 апреля из-за низкого спроса на фоне пандемии COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. 21 апреля страны-участницы ОПЕК в ходе телеконференции обсуждали ситуацию на мировом рынке нефти.

Также в мае участники сделки планируют обсудить дальнейшее сокращение добычи, сообщали СМИ.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров