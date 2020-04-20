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Очевидец сообщил об очередях на улице в почтовые отделения в Казани

11:49, 20.04.2020 2
Очевидец сообщил об очередях на улице в почтовые отделения в Казани
Фото: Реальное время

В отделение «Почты России» на ул. Фучика скопилась очередь на улице. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По его словам, в очереди стоят преимущественно пожилые люди для оплаты услуг ЖКХ и получения пенсии.

Ранее сообщалось, что в Казани отделения «Почты России» меняют режим работы. С 9 по 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.

Тем временем в Казани спрос на доставку почтовых отправлений на дом с 30 марта по 3 апреля вырос в 10 раз, чем за 2 недели до этого.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 20 апр
    на Гашека и Амирхана ,71 тоже толпы
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  • Анонимно 11:04
    На улице Татарстана тоже. Работают до 17.00
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