В Казани вырос спрос на доставку почты в 10 раз

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани спрос на доставку почтовых отправлений на дом с 30 марта по 3 апреля вырос в 10 раз, чем за 2 недели до этого.

По данным пресс-службы УФПС «Татарстан Почтасы», в целом по РФ клиенты оформили в 25 раз больше заявок на доставку отправлений из отделения на дом. Пик пришелся на период с 30 марта по 1 апреля, когда почтовые отделения были закрыты. Всего за неделю, включая выходные, клиенты оформили более 190 тысяч заявок.

Ранее сообщалось, что в Казани отделения «Почты России» меняют режим работы. С 9 по 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.