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Правительство официально завершило сделку по покупке акций Сбербанка за 2 трлн рублей

14:20, 10.04.2020
Правительство официально завершило сделку по покупке акций Сбербанка за 2 трлн рублей
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей, деньги выделили из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В заявлении Минфина и Банка России уточняется, что 10 апреля были приобретены 11 293 474 000 обыкновенных акций Сбербанка. Цена определена по результатам организованных торгов на Мосбирже за период с 9 марта по 7 апреля, составившей 189,44 рубля за акцию.

Напомним, правительство решило выкупить у ЦБ принадлежащие регулятору 50% + 1 акцию Сбербанка. На эти цели предполагается выделить почти 3 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.

Центробанк может перечислить часть прибыли от продажи более половины акций Сбербанка в бюджет РФ уже в этом году. Первый транш может составить 500 млрд рублей.

Экономика
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