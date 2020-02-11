Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ за деньги из Фонда национального благосостояния

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центробанк и Минфин согласовали законопроект, который позволит кабмину выкупить долю регулятора в Сбербанке. Средства на эти цели планируется направить из Фонда национального благосостояния.

Сделка будет проведена, исходя из рыночной стоимости акций, пишут «Ведомости».

На сегодня ЦБ принадлежит 50,1% акций Сбербанка.

Напомним, сегодня Герман Греф заявил также, что возьмет своим заместителем Ольгу Голодец, ранее занимавшую пост зампредседателя правительства.