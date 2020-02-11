Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ за деньги из Фонда национального благосостояния
Центробанк и Минфин согласовали законопроект, который позволит кабмину выкупить долю регулятора в Сбербанке. Средства на эти цели планируется направить из Фонда национального благосостояния.
Сделка будет проведена, исходя из рыночной стоимости акций, пишут «Ведомости».
На сегодня ЦБ принадлежит 50,1% акций Сбербанка.
Напомним, сегодня Герман Греф заявил также, что возьмет своим заместителем Ольгу Голодец, ранее занимавшую пост зампредседателя правительства.ЭкономикаБанкиБюджет
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