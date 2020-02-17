ЦБ уже в этом году может перечислить в бюджет РФ 0,5 трлн рублей от продажи Сбербанка

Центробанк может перечислить часть прибыли от продажи более половины акций Сбербанка в бюджет РФ уже в этом году. Первый транш может составить 500 млрд рублей.

«Денежные средства, полученные по сделке, и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году)», — цитирует ТАСС материалы законопроекта.

В том числе в рамках указанных сумм регулятор передаст в казну имеющиеся права требования к Сбербанку по договорам субординированного кредита в размере 150 млрд рублей и к ВЭБ.РФ по договору о размещении денежных средств, балансовая стоимость которых равна 350 млрд рублей, в депозит.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщал журналистам, что Банк России в 2020—2022 годах вернет в федеральный бюджет около 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка, остальную часть средств — в 2023 году. При этом, по словам замминистра, еще 700 млрд рублей в результате сделки останется у Банка России.

Напомним, правительство решило выкупить у ЦБ принадлежащие регулятору 50% + 1 акцию Сбербанка. На эти цели предполагается выделить почти 3 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.