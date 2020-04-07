В России желающих испытать на себе вакцину от коронавируса больше, чем нужно

В России желающих испытать на себе вакцину от коронавируса нового типа больше, чем нужно, поделился гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, группы добровольцев уже набраны, а всего желающих испытать вакцину COVID-19 больше необходимого минимума, передает «РИА Новости».

Сейчас в центр поступило более 300 обращений, уточнил Максютов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных разработок вакцину от COVID-19, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

