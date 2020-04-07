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ВОЗ отметила эффективность разработанной в России вакцины от коронавируса

17:44, 07.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ отметила эффективность разработанной в России вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных разработок вакцину от COVID-19, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе агентства, это единственная российская разработка, вошедшая в список кандидатных вакцин.

Она представляет «рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2».

Напомним, за последние сутки в России выявлено 1 154 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 7 497. В Татарстане новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

ОбществоМедицина
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