ВОЗ отметила эффективность разработанной в России вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных разработок вакцину от COVID-19, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как уточнили ТАСС в пресс-службе агентства, это единственная российская разработка, вошедшая в список кандидатных вакцин.
Она представляет «рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2».
Напомним, за последние сутки в России выявлено 1 154 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 7 497. В Татарстане новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено.ОбществоМедицина
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