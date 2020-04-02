ФМБА назвало сроки окончания вспышки коронавируса в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что вспышка коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, однако пик распространения еще впереди.
«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — предрек эксперт.
По словам Никифорова, пик заболеваемости может прийтись на середину следующей недели.
«Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ — а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится — обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10—12 недель», — пояснил врач в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения нового коронавируса находятся 3 317 175 человек.
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