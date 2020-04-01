Путин назвал число россиян, которые находятся на карантине по коронавирусу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения нового коронавируса находятся 3 317 175 человек.

В обсервации размещены 1 777 человек, на принудительной самоизоляции — 292 740 человек, пишет RT.

Напомним, что сегодня Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. Если нарушение карантина повлекло за собой вред здоровью человека или его смерть, то гражданам грозит штраф от 150 до 300 тыс. рублей, должностным лицам — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, ИП и юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.