Шевченко: «Ак Барс» стал похож на ЦСКА Квартальнова — много беготни и нудный хоккей»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко оценил работу Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса». Ранее стало известно, что казанский клуб намерен продлить контракт со специалистом после карантина.

«Удивляться нечему. Еще в середине сезона я интересовался, есть ли претензии к тренеру, и меня заверяли, что дела идут отлично. Главный тренер был настолько уверен в себе, что стал давать работу клиентам своего сына-агента.

Ближе к концу регулярного чемпионата «Ак Барс» стал больше напоминать ЦСКА времен Квартальнова, когда игроки много бегали, как роботы, и хоккей был очень нудным, но это приносило результат. Проблемы должны были быть в плей-офф, начиная со второго раунда, но сейчас ответ на этот вопрос мы не узнаем», — считает Шевченко.

Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса» летом 2019 года и подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. На этом посту он сменил Зинэтулу Билялетдинова.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл регулярный чемпионат КХЛ в Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина казанцы в первом раунде в четырех матчах одолели «Нефтехимик» (4:0).



Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса.

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