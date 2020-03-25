КХЛ досрочно завершила сезон без определения победителя

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Обладатель Кубка Гагарина — 2020 определен не будет.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, ранее с розыгрыша плей-офф КХЛ снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». После этого с просьбой о досрочном завершении сезона выступил казанский «Ак Барс».

КХЛ приостановила проведение матчей лиги вначале на неделю, а позже перенесла матчи до 10 апреля.