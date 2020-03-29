«Ак Барс» продлит контракт с Квартальновым после карантина

«Ак Барс» продлит контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

«Да, да. Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно», — заявил Якубов.

Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса» летом 2019 года и подписал однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. На этом посту он сменил Зинэтулу Билялетдинова.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл регулярный чемпионат КХЛ в Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина казанцы в первом раунде в четырех матчах одолели «Нефтехимик» (4:0).



Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса.