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Главное за выходные: товары первой необходимости, обращение Минниханова и Загитова в Казани

07:00, 30.03.2020
Главное за выходные: товары первой необходимости, обращение Минниханова и Загитова в Казани
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 30 марта.

  • Правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, состоящий из 23 пунктов. Он сформирован из-за распространения коронавируса нового типа.
  • С 30 марта по 3 апреля в центрах занятости населения Татарстана приостановили личный прием граждан. Перерегистрация граждан, которым на этот период назначен прием, будет осуществляться в дистанционном режиме по контактным данным граждан, указанным при регистрации в центре занятости.
  • Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Сообщается, что фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару. На днях Загитова была замечена в одном из книжных магазинов Казани.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал пенсионеров и всех, кто нуждается в помощи, оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Он посоветовал пользоваться помощью волонтеров, которые могут доставить еду и лекарства.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по развитию кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Центра занятости населения Альметьевска.
  • Казанский «Метроэлектротранс» объявил тендер на поставку 130 тонн рельсов. Начальная стоимость контракта составляет 12,6 млн рублей.
    Заявки на участие принимаются с 24 марта по 1 апреля, сообщается на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 3 апреля.
Общество Татарстан
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