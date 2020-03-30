Главное за выходные: товары первой необходимости, обращение Минниханова и Загитова в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 30 марта.
- Правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, состоящий из 23 пунктов. Он сформирован из-за распространения коронавируса нового типа.
- С 30 марта по 3 апреля в центрах занятости населения Татарстана приостановили личный прием граждан. Перерегистрация граждан, которым на этот период назначен прием, будет осуществляться в дистанционном режиме по контактным данным граждан, указанным при регистрации в центре занятости.
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Сообщается, что фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару. На днях Загитова была замечена в одном из книжных магазинов Казани.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал пенсионеров и всех, кто нуждается в помощи, оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Он посоветовал пользоваться помощью волонтеров, которые могут доставить еду и лекарства.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по развитию кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Центра занятости населения Альметьевска.
- Казанский «Метроэлектротранс» объявил тендер на поставку 130 тонн рельсов. Начальная стоимость контракта составляет 12,6 млн рублей.
Заявки на участие принимаются с 24 марта по 1 апреля, сообщается на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 3 апреля.
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