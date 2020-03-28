Правительство утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, состоящий из 23 пунктов. Он сформирован из-за распространения коронавируса нового типа.

Согласно распоряжению, в список вошли детские товары, мыло, моющие и чистящие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, зоотовары, топливо, автозапчасти, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, садово-огородный инвентарь, строительные материалы и инструменты, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, табачная продукция и т.д.

Согласно документу, региональные органы государственной власти могут дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.

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