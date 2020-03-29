Минниханов призвал пожилых татарстанцев пользоваться помощью волонтеров

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал пенсионеров и всех кто нуждается в помощи оставаться дома, в связи с пандемией коронавируса. Он посоветовал пользоваться помощью волонтеров, которые могут доставить еду и лекарства.

Глава республики встретился с представителями волонтерского движения в штабе Общероссийского народного фронта РТ.

«Такая бескорыстная помощь неравнодушных людей всегда важна. А сегодня особенно!», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.



В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в республике сформирована и подготовлена команда волонтеров из 3 276 человек.

На телефон горячей линии (8 800 200 3411) поступают заявки на покупку продуктов и лекарств, покупку корма для домашних животных и мелкую помощь по дому. В Республике Татарстан заявки, поступившие на горячую линию, отрабатываются молодежным крылом Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением движения «Волонтеры-медики».

Также, во всех муниципальных районах работают горячие линии.

Напомним, что сегодня президент РТ проверил работу колл-центра «Мы можем» и даже попробовал себя в роли оператора, пообщавшись с пенсионеркой из Казани.