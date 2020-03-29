В Татарстане пройдет пилотный проект по развитию кадрового потенциала бизнеса
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по развитию кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Центра занятости населения Альметьевска.
Председателем группы стала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, сопредседателем — уполномоченный по защит прав потребителей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.
Подробностей о самом пилотном проекте пока нет.
Ранее Минниханов поручил организовать серию семинаров для предпринимателей.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым