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В Татарстане пройдет пилотный проект по развитию кадрового потенциала бизнеса

15:56, 29.03.2020
В Татарстане пройдет пилотный проект по развитию кадрового потенциала бизнеса
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по развитию кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Центра занятости населения Альметьевска.

Председателем группы стала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, сопредседателем — уполномоченный по защит прав потребителей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.

Подробностей о самом пилотном проекте пока нет.

Ранее Минниханов поручил организовать серию семинаров для предпринимателей.

ОбществоВласть Татарстан
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