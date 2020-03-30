Центры занятости Татарстана с сегодняшнего дня перестанут принимать граждан

С 30 марта по 3 апреля в центрах занятости населения Татарстана приостановили личный прием граждан.

Перерегистрация граждан, которым на этот период назначен прием, будет осуществляться в дистанционном режиме по контактным данным граждан, указанным при регистрации в центре занятости.

С 6 апреля регистрация граждан, ищущих работу, будет осуществляться дистанционно: для этого необходимо направить заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и сканированные копии (фотографии) необходимых документов на электронную почту ЦЗН. Также с этой даты перерегистрация граждан будет осуществляться дистанционно, посредством телефонной связи с подтверждением личной подписью гражданина в электронном виде того, что на дату перерегистрации гражданин не является занятым, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Кроме того, перенесены все массовые мероприятия, проводимые центрами занятости, в том числе групповые занятия, выездные консультации, ярмарки вакансий, а также профориентационные мероприятия.