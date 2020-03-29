Загитова на время карантина приехала в Казань
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Сообщается, что фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару.
На днях Загитова была замечена в одном из книжных магазинов Казани.
Отец Загитовой является главным тренером хоккейного клуба «Ирбис» из Казани.
Напомним, ранее на карантин было закрыто отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70». Группа тренера Этери Тутберидзе, в которой работает Алина Загитова, приостановила тренировки на льду до 12 апреля.
После этого фигуристка выложила тренировки в домашних условиях. Ранее о советах своего тренера вне тренировочного процесса рассказала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.
31 марта Загитова должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.
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