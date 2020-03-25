«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Хайруллиным

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Маратом Хайруллиным, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Новое соглашение игрока рассчитано на два предстоящих сезона.

Уроженец Волжска 23-летний Хайруллин всю свою карьеру в КХЛ выступал за «Нефтехимик», куда перешел в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 62 матча, набрав в них 24 (14+10) очка. Всего за нижнекамцев Хайруллин сыграл 217 матчей в которых набрал 51 (27+24) очко.

Ранее «Нефтехимик» расстался со всеми иностранными хоккеистами. Нижнекамцы расторгли контракты с защитником Райаном Мерфи, нападающими Йонасом Энлундом, Патриком Берглундом, Мэттом Уайтом и Заком Митчеллом. О причинах расставания с легионерами рассказал главный тренер команды Вячеслав Буцаев.

Напомним, «Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.