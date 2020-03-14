«Нефтехимик» расторг контракты с Энлундом и Мерфи

«Нефтехимик» по взаимной договоренности расторг контракт с двумя иностранными хоккеистами, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Накануне команду покинул финский нападающий Йонас Энлунд. 32-летний хоккеист провел за «Нефтехимик» 45 матчей, в которых набрал 22 (13+9) очка.

Сегодня, 14 марта, нижнекамцы расстались с защитником Райаном Мерфи. Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне сыграл 60 матчей, набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5».

Клуб поблагодарил хоккеистов за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.



Отметим, что ранее «Нефтехимик» расстался с нападающими Заком Митчеллом и Якобом Берглундом.