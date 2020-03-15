«Нефтехимик» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Уайтом

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Мэттом Уайтом, сообщает официальный сайт клуба.

За нижнекамцев 30-летний американец сыграл 64 матча и набрал 34 (15+19) очка, став лучшим бомбардиром команды.

Таким образом, «Нефтехимик» расстался с пятым легионером, не оставив в клубе ни одного иностранного хоккеиста. Ранее нижнекамцы расторгли контракты с защитником Райаном Мерфи, нападающими Йонасом Энлундом, Патриком Берглундом и Заком Митчеллом.

Напомним, «Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.