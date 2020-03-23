Пассажиропоток в казанском общественном транспорте уменьшился на 20%
Пассажиропоток в общественном транспорте Казани за минувшую неделю снизился на 20%, такие данные привел председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на «деловом понедельнике» в мэрии.
«Противоэпидемические мероприятия сказались на пассажиропотоке. За два дня — четверг и пятницу, когда школьники ушли на каникулы, пассажиропоток снизился на 20%», — сказал он.
Абдулхаков уточнил, что общий трафик на улицах сократился на 15%.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что пока этот показатель низкий.
«Нужно анализировать эти показатели и информировать горожан о том, что необходимо оставаться дома и без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не посещать людные места», — отметил градоначальник.
Напомним, мэрия Казани временно передала 15 служебных автомобилей исполкома поликлиникам для обслуживания медицинских вызовов на дому.
Ранее казанские перевозчики показали, как обрабатывают автобусы перед выходом на маршрут.БизнесТранспортОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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