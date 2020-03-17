Перевозчики показали, как обрабатывают автобусы перед выходом на маршруты Казани — фото

Фото: АТП РТ

В ПАТП №2 показали, как обрабатывают автобусы дезинфицирующим средством перед выездом на линию, сообщили в АТП РТ.

Так, обработку автобусов проводят специально обученные сотрудники. Перед процедурой они надевают средства защиты. В среднем на обработку одного автобуса уходит порядка 2—3 минут. До выезда на линию обрабатывается весь подвижной состав предприятия.

Средство, которым обрабатывается общественный транспорт, рекомендовано Роспотребнадзором. Оно представляет собой раствор со слабым специфическим запахом, с моющим эффектом.

Препарат имеет хорошие моющие, обезжиривающие свойства, не портит обрабатываемые поверхности, не оказывает раздражающего действия на кожу. Раствор экологически безопасен. Он сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. В течение суток после обработки сохраняется антимикробный эффект.