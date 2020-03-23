15 служебных автомобилей исполкома Казани временно передали городским поликлиникам

Мэр Казани Ильсур Метшин решил временно передать 15 служебных автомобилей исполкома поликлиникам для обслуживания медицинских вызовов на дому.

Это уже позволило снизить нагрузку на бригады медперсонала, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

В целом на данный момент под медицинским наблюдением поликлиник находится 1339 казанцев, из которых большинство недавно вернулись из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом, передает пресс-служба мэрии Казани.