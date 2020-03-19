Главное к утру: закон перераспределения бюджета, тесты на коронавирус из Казани и арест замминистра МЧС по РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 19 марта.
- Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, который даст правительству РФ право не вносить изменения в закон о бюджете для перераспределения средств. Предполагается, что эта мера станет подспорьем при борьбе с коронавирусом, и кабмин не будет связан по рукам бюджетными ограничениями.
- Департамент здравоохранения Москвы заключил контракт с единственным поставщиком тестов для выявления коронавируса COVID-19. За 192 млн рублей ООО «Медпромресурс» поставит 56 портативных мини-лабораторий и 100 000 наборов для выявления РНК коронавирусов. Разработчиком указано казанское ООО «Смартлайфкеа». Учредителем и директором указан Рамиль Зайнуллин.
- Под арест до 16 мая отправлен действующий заместитель министра по делам ГО и ЧС республики Татарстан Ильхам Насибуллин. При обыске в доме подозреваемого замминистра нашли документы коммерческой фирмы «ОДС», списки сотрудников, а кроме того, найдены платежки перевода денег от этой фирмы в адрес подозреваемого.
- Советский райсуд Казани отправил под домашний арест Рафиса Ахметова, директора ООО «Агарум». Ему инкриминируется хищение 21,5 млн рублей при обустройстве дорог.
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