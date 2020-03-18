СМИ: мэрия Москвы закупает тесты на коронавирус у компании из Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Департамент здравоохранения Москвы заключил контракт с единственным поставщиком тестов для выявления коронавируса COVID-19. За 192 млн рублей ООО «Медпромресурс» поставит 56 портативных мини-лабораторий и 100 000 наборов для выявления РНК коронавирусов.

Разработчиком указано казанское ООО «Смартлайфкеа», пишет «Новая газета». В реестрах не указаны телефонные номера компании и адрес ее сайта. Учредителем и директором указан Рамиль Зайнуллин.

Сам господрядчик «Медпромресурс», по данным реестра юридических лиц,

принадлежит двум другим компаниям — К.К. Мирай Дженомикс (вероятно, речь

о Mirai Genomics) и ООО «Генетические технологии». Основной бенефициар «Генетических технологий» — Козлов Алексей Юрьевич.