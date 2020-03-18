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В Казани суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в хищении 21,5 млн рублей

19:01, 18.03.2020 1
В Казани суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в хищении 21,5 млн рублей

Советский райсуд Казани отправил под домашний арест Рафиса Ахметова, директора ООО «Агарум». Ему инкриминируется хищение 21,5 млн рублей при обустройстве дорог.

Мера пресечения введена до 16 мая.

Следователь требовал отправить подозреваемого в СИЗО, передает корреспондент «Реального времени».

По версии следствия, Ахметов и неустановленные сотрудники ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» присвоили более 20 млн рублей при исполнении контрактов по обустройству дорог.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:10
    Ну, значит и в конце отправят домой, всё вернут и ещё назначат куда- нибудь начальником.
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