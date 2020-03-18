«Мне стыдно находиться здесь»: арестован замглавы МЧС Татарстана

Фото: "Реальное время"

Под арест до 16 мая отправлен действующий заместитель министра по делам ГО и ЧС республики Татарстан Ильхам Насибуллин. Такое решение только что принял Приволжский райсуд Казани по ходатайству Следкома, передает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании руководитель следственной группы Дмитрий Линевич подробно обосновал, почему считает невозможным избрание иной меры пресечения.

Помощник прокурора Приволжского района Казани Артур Абдуллин полностью поддержал ходатайство об аресте.

Адвокат подозреваемого в злоупотреблении полномочиями Фаниль Кадыров просил об избрании более мягкой меры пресечения — домашнем аресте, а еще заявлял о необоснованности подозрений.

По данным защиты, в 2016 году Следком уже проводил проверку взаимоотношений коммерческой компании «ОДС РТ» с МЧС Татарстана и его государственной «Поисково-спасательной службой». Тогда оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

«Я — законопослушный человек. Мне стыдно находиться здесь! Хочу, чтобы наказали тех, кто этого заслуживает», — сообщил суду сам подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями заместитель министра.

Выступление Ильхама Насибуллина было весьма продолжительным и эмоциональным. Он утверждает, что до 2016 года и не подозревал, что ряд сотрудников «ПСС» в свободное от службы время трудятся в «ОДС».

Заявление следователя о найденном при обысках в зональных подразделения «ПСС» транспорте коммерческой фирмы вызвало удивление у фигуранта дела. Он утверждает — никаких договорных отношений между «ПСС» и «ОДС» не существует.

Найденную при обыске в его доме платежку о зачислении представителем «ОДС» и Федерации водного поло РТ Билаловым 10 тысяч рублей на счет жены Насибуллина подозреваемый объяснил личной просьбой. С его слов, Билалов шел платить взнос за Федерацию и согласился внести платеж по кредиту.

Напомним, по версии следствия, подконтрольная неустановленным должностным лицам «ОДС» на протяжении семи лет дублировала функции государственной «Поисково-спасательной службы РТ» при МЧС республики и заработала на этом 162 млн рублей. Причем услуги коммерческой компании потенциально опасным предприятиям навязывали, намеренно занижая степень их готовности к ЧС при проверках.