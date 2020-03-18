По данным СК, замглавы МЧС Татарстана получал деньги от коммерческой фирмы

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В Приволжском райсуде Казани началось рассмотрение ходатайства об аресте замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. В суд подозреваемого в злоупотреблении полномочиями доставили оперативники ФСБ в камуфляже, передает журналист «Реального времени».



В ходатайстве следователя 4-го отдела Следкома по РТ, руководителя следственной группы Дмитрия Линевича прозвучала сенсационная информация — при обыске в доме подозреваемого замминистра нашли документы коммерческой фирмы «ОДС», списки сотрудников, а кроме того, найдены платежки о переводе денег от этой фирмы в адрес подозреваемого.

«Следствие не рассматривает возможность избрания иной меры пресечения. Это может нанести урон сбору доказательств», — заявил Линевич, подчеркнув, что важные свидетели, сотрудники ПСС и ОДС, находятся в прямом подчинении Насибуллина.

Напомним, по версии следствия, подконтрольная неустановленным должностным лицам ОДС на протяжении семи лет дублировала функции государственной «Поисково-спасательной службы РТ» при МЧС республики и заработала на этом 162 млн рублей. Причем услуги коммерческой компании потенциально опасным предприятиям навязывали, намеренно занижая степень их готовности к ЧС при проверках.