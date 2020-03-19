Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий кабмину тратить деньги из бюджета без внесения поправок

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, который даст правительству РФ право не вносить изменения в закон о бюджете для перераспределения средств.

Предполагается, что эта мера станет подспорьем при борьбе с коронавирусом, и кабмин не будет связан по рукам бюджетными ограничениями.

Авторы предлагают ввести дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов «по решениям правительства РФ», передает ТАСС.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год, и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.