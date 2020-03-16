В Татарстане приемных родителей посадили на 26 лет за смерть ребенка и пытки

Фото: «Реальное время»/ Илья Репин

Только что Верховный суд РТ завершил оглашение приговора по делу о воспитании кулаками четырех приемных детей в Алексеевском районе Татарстана, которое закончилось смертью 9-летней воспитанницы. Глава семьи Роман Григорьев наказан 19 годами колонии строгого режима, его супруга Элла — 7 годами колонии общего режима, передает с заседания журналист «Реального времени».



Ранее коллегия присяжных признала Григорьевых виновными в побоях и издевательствах над детьми с применением пыток, а также их ненадлежащем воспитании. Романа присяжные сочли еще и убийцей, однако заслуживающим снисхождения.

В прениях гособвинитель Андрей Кропотов запросил для него наказание в 21 год колонии строгого режима и еще 8 лет колонии общего режима для Эллы Григорьевой.

Подсудимые вину не признали. Заявили, что дети их оговаривают, а судебный процесс проходил с обвинительным уклоном. В прениях адвокаты просили суд отменить вердикт и распустить коллегию присяжных, а в случае иного решения переквалифицировать действия обвиняемых по менее тяжким составам.

Напомним, страшная история вскрылась в августе 2018 года, когда в деревне Горка констатировали смерть девочки. Приемные родители заявляли — Жанна подавилась яблочком, эксперты обнаружили следы побоев и черепно-мозговую травму.

В суде было установлено: приемный отец избил Жанну на глазах у ее младших сестры и брата, а за пару недель до этого девочка получила серьезные ожоги, когда приемная мать умышленно плеснула на нее кипятком из ковша. Также юные потерпевшие рассказывали, что Григорьев заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а Григорьева приставляла нож к горлу, сажала на цепь и придушивала. Эксперты установили, что дети это не придумывают.

После оглашения приговора Григорьева разрыдалась.