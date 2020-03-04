Присяжные в Татарстане признали приемных родителей виновными в истязании и убийстве ребенка

Фото: «Реальное время»

Сегодня коллегия присяжных Верховного суда Татарстана постановила обвинительный вердикт по делу приемной семьи Григорьевых из Алексеевского района Татарстана. Их признали виновными в издевательствах, побоях и пытках четырех сирот, а главу семьи — еще и в убийстве одной из них, передает с заседания журналист «Реального времени».



Однако вердикт был не единогласным — один из восьми членов коллегии голосовал за невиновность приемных родителей. По большинству эпизодов народные судьи сочли обвиняемых не заслуживающими снисхождения. При этом по самому тяжкому, убийству ребенка, Романа Григорьева коллегия присяжных сочла достойным снисхождения.

В ходе судебных прений и Элла, и Роман Григорьевы настаивали на своей невиновности.

Гособвинитель Андрей Кропотов настаивал: представленные в суд доказательства полностью изобличают подсудимых.

Родная мать убитой, навеки девятилетней девочки вспоминала, что в ее жизни был период злоупотребления спиртным, когда органы опеки сочли необходимым забрать трех дочек и сына в приют, а затем и вынесли заочное решение о лишении родительских прав. Вернуть их и своих детей женщина смогла лишь после трагедии в приемной семье. «Они выглядели как дистрофики, все были в шрамах», — поделилась она с журналистом «Реального времени».

Напомним, расследование началось после смерти девочки от черепно-мозговой травмы в августе 2018 года. По версии следствия, ее избил приемный отец на глазах у ее младших сестры и брата, а за пару недель до этого девочка получила серьезные ожоги, когда приемная мать умышленно плеснула в нее кипятком из ковша.

Также юные потерпевшие рассказывали, что Григорьев заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а Григорьева приставляла нож к горлу, сажала на цепь и придушивала. Эксперты установили, что дети это не придумывают.