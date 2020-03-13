29 лет запросил прокурор в Татарстане за истязание и убийство ребенка в приемной семье

Фото: "Реальное время"

21 год колонии строгого режима для Романа Григорьева и 8 лет колонии общего режима для его жены Эллы запросил у Верховного суда Татарстана гособвинитель по делу об истязании и убийстве 9-летней воспитанницы в приемной семье, а также издевательствах над ее сестрами и братом.



В качестве дополнительного наказания для приемного отца Андрей Кропотов просил ограничение свободы на срок 1 год — после отбывания основного наказания.

Напомним, 4 марта коллегия присяжных Верховного суда РТ признала приемных родителей из села Горка Алексеевского района виновными в издевательствах, побоях и пытках четырех сирот, а главу семьи — еще и в жестоком убийстве девочки в августе 2018 года. Однако по самому тяжкому эпизоду народные судьи сочли Григорьева заслуживающим снисхождения, чем спасли его от угрозы пожизненного срока.

Присяжные сочли доказанными и побои, и удержание ребенка на цепи, и умышленные ожоги кипятком из ковша, и издевательство над сиротами с требованием жевать разрезанную на четыре части коробку от выпитого без спроса сока.

После выступления защиты в прениях суд удалится для постановления приговора.

А накануне в Казани арестовали мать, обвиняемую в покушении на жизнь родных сыновей, выжил лишь один из них.